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Finländska Fredsförbundet: ”Hela lagförslaget förbereddes i dunkel”
Förra onsdagen röstade Finlands riksdag för att upphäva förbudet mot import, tillverkning, innehav och transport av kärnladdningar på finskt territorium. Frågan om kärnvapen är dock kontroversiell i Finland.
– Den absolut största delen av finländare vill inte ha kärnvapen hit, säger Kari Välimäki, ordförande för det finländska Fredsförbundet.
– Den absolut största delen av finländare vill inte ha kärnvapen hit, säger Kari Välimäki, ordförande för det finländska Fredsförbundet.
Kari Välimäki, ordförande i finländska Fredsförbundet, ställer sig mycket kritisk till beslutet. Fotograf: Fredsförbundet / Montage: Proletären
Publicerad 23 juni 2026 kl 10.52
Förra onsdagen (17 juni) röstade den finländska riksdagen igenom en ändring i kärnenergilagen som innebär ett upphävande av förbudet mot import, tillverkning, innehav och transport av kärnladdningar på finländskt territorium. Ändringen röstades igenom med 125 röster för och 61 emot. 13 ledamöter var frånvarande. Mot förslaget var Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. En dryg vecka…
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