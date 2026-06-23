Finländska Fredsförbundet: ”Hela lagförslaget förbereddes i dunkel”

Förra onsdagen (17 juni) röstade den finländska riksdagen igenom en ändring i kärnenergilagen som innebär ett upphävande av förbudet mot import, tillverkning, innehav och transport av kärnladdningar på finländskt territorium. Ändringen röstades igenom med 125 röster för och 61 emot. 13 ledamöter var frånvarande. Mot förslaget var Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De gröna. En dryg vecka…