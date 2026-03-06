Fortsatt kamp för jämställdhet på Kuba

– Kvinnan har varit en föregångare i alla viktiga skeenden i den kubanska revolutionen, säger Osmaya Hernández från det kubanska kvinnoförbundet FMC.

Vilma Espin var revolutionären som gifte sig med Raúl Castro samma år som revolutionen segrade 1959. Året därpå bildade hon kvinnoförbundet FMC som hon var ordförande för fram till sin död 2007. Hennes bild hänger idag på väggen i FMC:s högkvarter i Havanna. Fotograf: Proletären