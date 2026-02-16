Lås upp hela webbplatsen
Förväntat Israelfusk i Eurovision
Trots att Israel ännu inte har någon låt till Eurovision i Wien i maj, är landet redan spelbolagens favorit att vinna tävlingen. Ett besked så gott som något om att vadhållarna räknar med att Israel ska fuska även i år.
Noam Bettan kommer att representera Israel i Eurovision i Wien. Fotograf: Eurovision
Publicerad 16 februari 2026 kl 10.53
Efter att Israel kommit tvåa i Eurovision-tävlingen i Malmö i fjol, avslöjades landet med en statligt styrd röstningskampanj, som i flera avseenden bröt mot reglerna för tävlingen. Israel fick stark kritik för röstningskampanjen som genomfördes för att tvätta bort det dåliga rykte landet skaffat sig med folkmordet i Gaza. Och för att förhindra att flera…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.