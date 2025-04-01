Gängkriminaliteten nästlar in sig i elitfotbollen

Den kriminella verksamheten inom fotbollen handlar om stora pengar. – Dels tvättar de sina brottsvinster genom att göra affärer inom fotbollen. De plockar ut minst 100 miljoner per år i mäklararvoden till agenter och andra, säger Fredrik Gårdare till Sveriges Radio. Fredrik Gårdare är före detta polis, då med ansvar för supporterfrågor, våld på läktarna…