Gängkriminaliteten nästlar in sig i elitfotbollen
Gängkriminella tjänar pengar i välfärdssektorn. De tjänar pengar på att utnyttja underbetalda arbetare. Och nu också i den svenska fotbollen.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 18 augusti 2025 kl 09.47
Den kriminella verksamheten inom fotbollen handlar om stora pengar. – Dels tvättar de sina brottsvinster genom att göra affärer inom fotbollen. De plockar ut minst 100 miljoner per år i mäklararvoden till agenter och andra, säger Fredrik Gårdare till Sveriges Radio. Fredrik Gårdare är före detta polis, då med ansvar för supporterfrågor, våld på läktarna…
