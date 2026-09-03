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Gangsterstålar

Det finns EN sorts vinst som regeringen vill begränsa.
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 3 september 2026 kl 15.10

Regeringen vill begränsa vinsterna.

I vården? Skolan? 

Nä – i gangsterrapen! 

I en debattartikel i Aftonbladet skriver justitieminister Gunnar Strömmer tillsammans med sina Tidöpolare att regeringen kommer att utreda möjligheten att begränsa en persons inkomster från skildringar av sina brott. Dels för brottsoffrens skull men också för att stoppa romantiseringen av gangsterkulturen och sätta käppar i hjulen för den kriminella ekonomin.

Visst, det kan vi väl köpa. Men då vill vi också att högprofilerade gangstrar som Ulf Kristersson, Barbara Bergström och Irene Svenonius åläggs vinstförbud på eventuella memoarer eller föreläsningar där de skryter om sina karriärer.   

Läs även: Kulturredaktörens debattartikel i Aftonbladet om gangsterrap-mentalitet från förra året.

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