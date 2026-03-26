Giftig bullervall ska utredas – av samma politiker som godkände den

Det blir Andreas Åström, moderat ordförande i tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun, som ska utreda gifthalten i den hårt kritiserade bullervallen som byggdes i kommundelen Brunna för sex år sedan. Den Andreas Åström som nu ska leda det kommunen kallar ”en oberoende utredning” är samme Åström som 2015 skickade in ett medborgarförslag om byggandet av…