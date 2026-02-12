Lås upp hela webbplatsen
Giftutsläpp som godkänns i Eskilstuna skulle inte accepteras i Kina
De mängder av giftet metylenklorid, 900 ton årligen, som det kinesiska bolaget Senior Material har fått tillstånd att släppa ut över Eskilstuna varje år, hade stoppats direkt om bolaget hade verkat i Kina.
Metylenklorid, samma gift som Senior Materials fått godkänt att släppa ut i Eskilstuna, har förgiftat Kinas största sötvattensjö. Fotograf: SSUAM
Publicerad 12 februari 2026 kl 14.00
Kina har kraftigt skärpt bestämmelserna kring metylenklorid sedan landets största insjö, Poyangsjön, konstaterats vara helt förgiftad av kvicksilver, bly och koppar, men i första hand metylenklorid som stod för nära hälften av de giftiga ämnena i vattnet. Senior Material har ingen anläggning i närheten av Poyangsjön, men den separatorfilm bolaget ska tillverka i Eskilstuna innehåller…
