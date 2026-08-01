Höga sjuktal även på kontoret – men bara förare får förstadagsintyg

Göteborgs Spårvägar kräver att 24 spårvagnsförare lämnar läkarintyg redan från den första dagen de är sjuka. I resten av bolaget omfattas endast en person av samma krav. Proletären har begärt ut Göteborgs Spårvägars statistik över sjukfrånvaron under 2026. Den visar att Trafikpersonal och Service, där spårvagnsförarna ingår, har den högsta sjukfrånvaron i bolaget – men…