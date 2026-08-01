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Höga sjuktal även på kontoret – men bara förare får förstadagsintyg
Göteborgs Spårvägar hänvisar till sjukfrånvaron när förare beläggs med krav på läkarintyg från första sjukdagen. Men Proletärens granskning visar att sjuktalen periodvis är nästan lika höga inom Ekonomi och upphandling – där ingen omfattas av kravet.
Fotograf: Göteborgs spårvägar
Publicerad 31 augusti 2026 kl 11.10
Göteborgs Spårvägar kräver att 24 spårvagnsförare lämnar läkarintyg redan från den första dagen de är sjuka. I resten av bolaget omfattas endast en person av samma krav. Proletären har begärt ut Göteborgs Spårvägars statistik över sjukfrånvaron under 2026. Den visar att Trafikpersonal och Service, där spårvagnsförarna ingår, har den högsta sjukfrånvaron i bolaget – men…
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