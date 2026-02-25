Lås upp hela webbplatsen
Sålde sin fru till 120 män – kallade sig ”stolt islamofob”
Den man i Västernorrland som tvingat sin fru att utföra sexuella tjänster mot betalning, står nu inför rätta. Mannen är högerextremist och rasist.
I mannens sociala medier-flöden är hat mot muslimer, socialdemokrater och människor till vänster om (S) genomgående. Fotograf: Ualberta/Montage: Proletären
Publicerad 25 februari 2026 kl 13.08
Den 61-årige man som nu uppmärksammas i den stora kopplerihärvan i Västernorrland är högerextremist, rasist, skatteskojare, bedragare och SD-anhängare. Han har också en bakgrund som ledare i det kriminella MC-gänget Hells Angels. Han har suttit i fängelse för misshandel och brott mot knivlagen, och står nu, förutom för koppleri, åtalad också för bland annat grovt…
