I skuggan av Iran fortsätter folkmordet

Israel rasistiska grundstruktur visar sig allt tydligare. Nu ska dödsstraff för det som kallas ”nationalistiskt motiverat mord” införas. Ett straff som enbart kommer utdömas för palestinier och inte för israeler.

Initiativet till detta djupt inhumana och rasistiska förslag kommer från det ultranationalistiska högerpartiet Judisk makt och dess ledare Itamar Ben-Gvir. Genast fick det stöd av högerpartierna som i slutet av mars röstade igenom lagförslaget, trots omfattande kritik både inne i Israel och utomlands.

Ledande EU-länder har kritiserat planerna och FN:s människorättschef Volker Türk beskriver lagen som uppenbart oförenlig med internationella rättsliga skyldigheter och att lagen kan utgöra ett krigsbrott.

Förnedringen och avsaknaden av rättsstatens principer framgår tydligt av lagförslaget. Lagen antogs samtidigt som Israels militära chefsåklagare lade ned alla åtal mot fem israeliska soldater som anklagats för sexuella övergrepp på en palestinsk fånge. Fängslade palestinier ska däremot dömas till döden, ett dödsstraff som ska kunna utdömas även om åklagaren inte yrkat på det.

Avrättning genom hängning ska vara standardstraffet och endast i mycket speciella fall kan straffet omvandlas till livstids fängelse. Domstolen behöver heller inte vara enig, straffet kan inte överklagas och avrättningen ska ske senast 90 dagar efter avkunnad dom.

Upphovspersonen, ministern för nationell säkerhet, Itamar Ben-Gvir är fullblodsrasisten som började sin politiska karriär i terrororganisationen Kahane Chai. Han är också fälld i israelisk domstol för både rasism och för stödjande av terrorgrupp. Men ett sådant cv är inget hinder för att sitta i den israeliska regeringen.

Tvärtom är det en merit i Benjamin Netanyahus regim. När det sionistiska projektet för ett etniskt rensat Storisrael ska genomföras behövs hårdföra och skrupellösa personer som Ben-Gvir och Bezalel Smotrich, ännu en rasistisk terrorist som av Netanyahu belönats med finansministerposten.

Israel bedriver inte bara folkmord och etnisk rensning i Gaza och på Västbanken. Den senaste månaden har Israel inlett en etnisk rensning av södra Libanon där muslimer fördrivs.

När folkmordsstaten återigen attackerade Libanon och lät bomberna regna över Beirut spred de israeliska plågoandarna ett kort meddelande bland invånarna, evakuera omedelbart eller dö. Hela stadsdelar skulle utrymmas.

I Dahiyeh-området i södra Beirut skickades meddelandet ut några timmar innan bombardemanget inleddes. I panik flydde folk ut på gatorna och idag beräknas över en miljon libaneser vara på flykt till följd av den senaste israeliska bombkampanjen.

Den israeliska hänsynslösheten är monumental. Det finns ingen som helst respekt för människoliv eller egendom. I jakten på Hizbollahmedlemmar får inget stå i vägen.

Det israeliska agerandet är uppenbart ett krigsbrott. Det bryter ovillkorligen mot folkrätten och är statsterrorism.

Samtidigt som Beirut bombas rör sig den israeliska folkmordsarmén allt längre in i Libanon, med etnisk rensning som uppdrag. Muslimer, specifikt shiamuslimer, ska drivas iväg medan kristna och druser tillåts stanna söder om Litanifloden.

Israels uppbygge och metoder har tydliga paralleller med Tyskland under 1930-talet och Sydafrika under apartheiden. Där satt också rasister i regeringarna. Där delades också befolkningen upp utifrån etnicitet och där upphävdes också rättsstatens principer.

Den nya lagen om dödsstraff som Knesset röstade igenom kommer i praktiken att vara den första lagstiftningen i världen sedan Nazitysklands dagar där dödsstraff utifrån etnisk hemvist införs för en del av befolkningen.

Den israeliska rasismen tar sig många uttryck och innehåller numer även religiös förföljelse. Några timmar efter att USA och Israel startade sitt olagliga krig mot Iran stängde israeliska myndigheter al-Aqsa-moskén i det ockuperade östra Jerusalem. Gudstjänstbesökare kördes ut och den palestinska befolkningens tillträde till Jerusalems gamla stad begränsades kraftigt.

Enligt israelerna var det en tillfällig säkerhetsåtgärd för att skydda muslimer under Ramadan. Men besöksförbudet och restriktionerna finns kvar även nu sedan Ramadan avslutats. Och sedan när brydde sig Israel om att skydda muslimer?

Även en av kristendomens viktigaste platser, Heliga gravens kyrka, stängdes av. Efter stora protester öppnades den för prästerna men allmänheten är fortfarande utestängd.

Israel beskrivs ofta av sina vänner som Mellanösterns enda demokrati. Inget kunde vara mer felaktigt. Ett demokratiskt land gör inte skillnad på människor. Ett demokratiskt land bryter inte mot folkrätten och startar olagliga anfallskrig. I ett demokratiskt land sitter inte folkmördare och dömda rasister i regeringen.

Även regimerna i Tyskland på 30-talet och i Sydafrika under apartheidåren var utsedda genom val, men de var knappast att se som demokratiska eller legitima. Diktaturen och terrorismen kan ta sig många olika uttryck och i dagens värld är staten Israel det tydligaste uttrycket för såväl terrorism som rasism, för att inte säga diktatur.