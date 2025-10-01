Internationell solidaritet i teori och praktik

De senaste fyra månaderna har Kommunistiska Partiet genomfört samlat in pengar till al-Awda-sjukhuset i Gaza som ett uttryck för vår internationella solidaritet. Ofta har vi stått med insamlingen i samband med försäljning av tidningen Proletären.

I mer än 50 år har internationell solidaritet för kämpande folks befrielse från imperialism och kolonialism varit en självklar ledstjärna för Kommunistiska Partiet. På 1970-talet stödde vi Vietnams folk och befrielserörelsen FNL i demonstrationer, med flygbladsutdelning på gator och torg och med offentliga möten och artiklar i Proletären. Likaså nådde vi ut med broschyrer, möten på arbetsplatser och stödinsamlingar.

Kampen mot apartheid i Sydafrika, och stödet till ANC, gav vi samma uppmärksamhet och energi. Det innebar ett långvarigt och idogt gräsrotsarbete, varierat med besök från ANC-representanter och bland annat en stödgala på Scandinavium i Göteborg, vilken samlade en mängd artister.

På samma sätt har vi under decennier politiskt såväl som praktiskt stött det palestinska folkets kamp för frihet och mot den sionistiska apartheidregimen Israel.

Sedan den 7 oktober 2023 har Kommunistiska Partiet och Proletären konsekvent fortsatt stödja det palestinska motståndet på dess egna villkor. Samtidigt har borgarmedia historielöst ljugit om, förminskat och förvrängt det koloniala och imperialistiska förtryck som det palestinska folket lider under.

Sedan mer än hundra år tillbaka har den sionistiska planen varit klar och tydlig, dokumenterad i skrift och tal. Den har alltid avsett att med vilka medel som helst mörda och fördriva palestinierna för att möjliggöra upprättandet av ett sionistiskt stor-Israel. Hundratusentals har mördats och fängslats utan större protester från västvärlden eller arabiska regimer.

Aktionen den 7 oktober 2023 var en milstolpe i den palestinska motståndskampen. Den ägde rum efter att försöken till att nå fred och hållbara överenskommelser gång på gång skjutits i sank av Israel och dess allierade, USA och västeuropeiska regimer. Talande nog möttes den fredliga demonstrationen The great march of return (Den stora återvändarmarschen) 2018 i Gaza med israelisk beskjutning och hundratals mördade.

Sjukhuset vi samlat in pengar till, al-Awda (återvändandet), och organisationen Union of Health Work Committees, UHWC, bildades på 1980-talet. Organisationen tog ett samlat grepp om hälsa, samhälle och kultur genom satsning på förebyggande hälsovård, sjukvård, socialt arbete och kulturarbete. I Gaza har sjukhusen fokuserat på kvinnor och barn.

Sjukvårdspersonalen utgör en del av det civila motståndet och är oerhört viktig för den utsatta befolkningen, både i att behandla svältande, gravida, sjuka och sårade utan normal tillgång till sjukvårdsmaterial och för att de genom sin närvaro, engagemang och uthållighet försöker förmedla hopp, styrka och ett uns trygghet.

Det civila motståndet tar sig uttryck i allt från undervisning i primitiva klassrum till musikgrupper, skrivargrupper, målning, samtalsstöd och dokumentation av alla slag. Det är dessa israelerna är rädda för – de som ger hopp, som ger lite trygghet, som rapporterar om de israeliska övergreppen till omvärlden. Det är därför inte konstigt att journalister och sjukvårdspersonal mördas eller fängslas till tortyr, svält och förnedring.

De fyra månaderna av insamling har förutom pengarna till al-Awda-sjukhuset också lett till ett fint antal provprenumerationer på Proletären, framför allt i förorterna men också på gator och torg och vid offentliga möten. Insamlingen till sjukhuset i Gaza, samtidigt som vi värvar fler prenumeranter till Proletären, det är Kommunistiska Partiets internationella solidaritet i praktiken.

Katja Alheden