Ökända IS-lägret tömt på fångar

De sista fångarna har lämnat fånglägret al-Hol som nu stängs, meddelade en representant för Syriens regering i söndags.

– Alla syriska och icke-syriska familjer har omlokaliserats, sade Fadi al-Qassem, som varit regeringens övervakare i lägret, till Agence France-Presse.

al-Hol har länge hållit tusentals misstänkta IS-terrorister och deras familjer inspärrade. Som mest huserade lägret omkring 73.000 personer 2019, förra månaden fanns omkring 24.000 kvar, enligt Al Jazeera.

Lägret stängs efter att syriska regeringsstyrkor tagit kontrollen över området från kurdledda SDF, som bevakat lägret. Enligt Wall Street Journal beräknar amerikanska underrättelsetjänster att närmare 20.000 tidigare fångar nu är på fri fot i Syrien.

Förra veckan rapporterade brittiska The Guardian om hur flyktförsök skedde även i dagsljus. Då sade kvarvarande fångar att de ville till den västliga provinsen Idlib, där de har sina familjer.

Idlib var den nuvarande presidenten och tidigare al-Qaida-ledaren Ahmed al-Sharaas starka fäste innan den tidigare presidenten Bashar al-Assad störtades i december 2024 när Sharaas HTS-milis, som kontrollerade Idlib, tog makten i Syrien.

Jihan Hanan, tidigare chef för al-Hol, säger till The Guardian att alla utländska kvinnliga fångar är borta.

– Det kom bilar och hämtade dem varje natt och körde dem till Idlib. Det skedde inte på något organiserat sätt.