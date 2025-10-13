Lås upp hela webbplatsen
Övervakade islamisten: Säpo skickade mig att strida i Ukraina
SVT:s Uppdrag granskning visar hur utvisad extremist blivit drönarexpert åt Kiev och Nato.
Uppdrag granskning har träffat den av Säpo övervakade salafisten Viktor Gaziev i Kiev. Fotograf: SVT/Henrik Hjort
Publicerad 13 oktober 2025 kl 15.21
Säpo uppmanade mig att åka och den militära underrättelsetjänsten Must eskorterade mig till Ukraina för att strida mot Ryssland. Det är vad Viktor ”Zubayr” Gaziev, övervakad av Säpo i Sverige som potentiellt terroristhot, berättar i SVT:s Uppdrag granskning. Nu befinner han sig i Ukraina där han blivit drönarexpert och fått träffa och fotograferats med både…
