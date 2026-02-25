Lås upp hela webbplatsen
Systembolaget sparkar 25 arbetare: ”De har framkallat arbetsbristen medvetet”

Systembolaget sparkar 25 arbetare på lagret i Brunna i Upplands Bro.
– Många drabbas hårt av detta, säger en av de sparkade.
Fotograf: Montage Proletären
Publicerad 25 februari 2026 kl 09.05
25 av de 53 lagerarbetarna på Systembolagets depå i Brunna utanför Stockholm får sparken. Uppsägningsbeskeden kom i förra veckan. Förhandlingarna skedde bakom ryggen på personalen, och det var först efter att facket (Unionen) godkänt bolagets nedskärningsplaner som de anställda fick veta vad som var i görningen. – En kvinna med barn grät, det var väldigt…

Gå till hjälpsidorna.