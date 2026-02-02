Lås upp hela webbplatsen
Intervju: Gothia Cup-legendar får hederspris – hyllar Proletären FF

Tidigare Gothia Cup-generalen Dennis Andersson får Fotbollskanalens Hederspris för sina insatser för svensk fotboll.
Gothia Cup-legendaren Dennis Andersson fick ett hederspris av fotbollskanalens Olof Lundh. Fotograf: Skärmdump Fotbollskanalen / Gothia Cup
Publicerad 2 februari 2026 kl 16.43
Under mer än 40 år var Dennis Andersson bas för Gothia Cup, världens största ungdomsturnering i fotboll med genom åren 1,3 miljoner spelare i runt 90.000 lag från 150 länder. Nu prisas han med det hederspris som fotbollskanalen.se delar ut i samarbete med TV4 och SvFF. Bland tidigare mottagare finns Zlatan Ibrahimovic (2008), Tord Grip…

Gå till hjälpsidorna.