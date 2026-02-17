Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Irländska facket säger: ”Vägra spela mot Israel”
Irland ska möta Israel i Nations League-fotbollen den 4 oktober. ”Vägra spela”, säger Irlands största fackförbund som bland annat organiserar fotbollsförbundets anställda.
SIPTU:s generalsekreterare Greg Ennis pekar bland annat på hyckleriet inom den internationella fotbollen – att Ryssland snabbt uteslöts i samband med Ukrainakriget, men Israel fortsatt tillåts delta i gemenskapen. Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 17 februari 2026 kl 10.04
Irlands fotbollslandslag hamnade i en knepig situation, när laget lottades mot Israel (samt Österrike och Kosovo) i Nations League. Första matchen planerad till den 27 september i Israel, och returen i Dublin den 4 oktober. Det irländska fotbollsförbundet (FAI) slår fast att Irland, som nyligen ville utesluta Israel ur den europeiska fotbollsgemenskapen i Uefa, kommer…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.