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Folkmord
Israel hotar bomba barn som flyger drake
Försvarsminister Katz och premiärminister Netanyahu säger i ett gemensamt uttalande att om inte barnens drakflygningar upphör tänker de ”intensifiera riktade attacker mot de ansvariga”.
Palestinska barn slår världsrekordet för flest flygande drakar samtidigt under ett sommarläger organiserat av UNRWA i juli 2011. Fotograf: FN/Shareef Sarhan
Publicerad 28 augusti 2026 kl 10.03
I söndags mördades tre palestinier, inklusive ett fyraårigt barn, i israeliska flyganfall mot centrala Gaza. Ett dussintal personer till skadades i angreppen. Efter attackerna utfärdade Israel en varning mot Hamas om att de avser trappa upp militäroperationerna ifall drakar, ballonger eller drönare syntes i luften. En handfull drakar har den senaste månaden drivit in på…
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