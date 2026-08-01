Israel hotar bomba barn som flyger drake

I söndags mördades tre palestinier, inklusive ett fyraårigt barn, i israeliska flyganfall mot centrala Gaza. Ett dussintal personer till skadades i angreppen. Efter attackerna utfärdade Israel en varning mot Hamas om att de avser trappa upp militäroperationerna ifall drakar, ballonger eller drönare syntes i luften. En handfull drakar har den senaste månaden drivit in på…