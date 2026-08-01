Lås upp hela webbplatsen
Google vill bygga AI-datacenter i Timrå
Kommunpolitikerna i Sundsvalls och Timrå är på väg att sälja ut det kommunala bolaget Torsboda Industrial Park AB till Google efter flera misslyckade försök att etablera grön industri i industriparken.
Fotograf: Karin Kämsby
Publicerad 27 augusti 2026 kl 16.00
Kommunpolitikerna i Sundsvalls och Timrå är på väg att sälja ut det kommunala bolaget Torsboda Industrial Park AB till Google. I industriparken – ett 214 hektar stort kalhygge i Torsboda, Timrå kommun, vill Google bygga ett elintensivt datacenter för AI-beräkningar. Det uppges kunna ge 500 jobb. Den 17 augusti röstade kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Nya uppgifter: Fagerstadådets offer hade utländsk bakgrund
- Israeliska vapenjättens nya maskin – Made in Sweden
- Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”
- Palestinagruppernas valundersökning: K ensamma om stöd till det palestinska motståndet
- Fagerstadådet följer ett välkänt högerextremt mönster