Lås upp hela webbplatsen
Prenumerera

Google vill bygga AI-datacenter i Timrå

Kommunpolitikerna i Sundsvalls och Timrå är på väg att sälja ut det kommunala bolaget Torsboda Industrial Park AB till Google efter flera misslyckade försök att etablera grön industri i industriparken.
Fotograf: Karin Kämsby
Publicerad 27 augusti 2026 kl 16.00
Kommunpolitikerna i Sundsvalls och Timrå är på väg att sälja ut det kommunala bolaget Torsboda Industrial Park AB till Google. I industriparken – ett 214 hektar stort kalhygge i Torsboda, Timrå kommun, vill Google bygga ett elintensivt datacenter för AI-beräkningar. Det uppges kunna ge 500 jobb.  Den 17 augusti röstade kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå…

Få tillgång till hela tidningen

Digitalt

1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj

På Papper
(+ digitalt)

119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Välj
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Logga in
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.