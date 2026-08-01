Google vill bygga AI-datacenter i Timrå

Kommunpolitikerna i Sundsvalls och Timrå är på väg att sälja ut det kommunala bolaget Torsboda Industrial Park AB till Google. I industriparken – ett 214 hektar stort kalhygge i Torsboda, Timrå kommun, vill Google bygga ett elintensivt datacenter för AI-beräkningar. Det uppges kunna ge 500 jobb. Den 17 augusti röstade kommunfullmäktige i Sundsvall och Timrå…