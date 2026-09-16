Toppliberal uteslöts – misstänkt för barnporrbrott

En vecka före valet uteslöts den ledande liberalen Jens Wennberg, 61, från Skellefteå ur partiet. Enligt handlingar från tingsrätten är Wennberg misstänkt för barnpornografibrott. Han har förhörts av polis och släppts på fri fot – han är dock fortfarande misstänkt. I valet straffades liberalerna för att de hyst en misstänkt sexbrottsling i sina led. Medan…