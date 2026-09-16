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Toppliberal uteslöts – misstänkt för barnporrbrott
Väljarna i Skellefteå straffade Liberalerna när partitoppen Jens Wennberg avslöjades som barnpornografi-brottsling. Samtidigt växer utredningen kring den sex-brottsanklagade SD-riksdagsmannen Michael Rubbestad.
Publicerad 16 september 2026 kl 11.13
En vecka före valet uteslöts den ledande liberalen Jens Wennberg, 61, från Skellefteå ur partiet. Enligt handlingar från tingsrätten är Wennberg misstänkt för barnpornografibrott. Han har förhörts av polis och släppts på fri fot – han är dock fortfarande misstänkt. I valet straffades liberalerna för att de hyst en misstänkt sexbrottsling i sina led. Medan…
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