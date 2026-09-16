Svenska tittare kan snuvas på skid-vm

Det är bara drygt fem månader kvar till skid-VM, på hemmaplan i Falun den 27 februari till 7 mars nästa år. Men ännu har ingen svensk tv-kanal köpt rättigheterna att sända VM-evenemanget. Det innebär att den sportintresserade svenska publiken kan missa Jonna Sundling, Linn Svahn, Ebba Andersson, Frida Karlsson och Edvin Anger och deras kamp…