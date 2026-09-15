Tankerkrig i Hormuzsundet

Förra veckan attackerade det iranska revolutionsgardet IRGC ”två amerikanska fartyg och åtta oljetankfartyg i Hormuzsundet och orsakade dem stora skador”, enligt ett uttalande från revolutionsgardet den 9 september. Enligt IRGC genomfördes attackerna i vedergällning för USA:s attacker mot fem iranska oljetankers i Persiska viken. USA:s centralkommando hävdar att de förstörde de fem iranska oljetankfartygen efter…