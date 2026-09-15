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Kriget mot Iran

Tankerkrig i Hormuzsundet

Attacker mot fartyg i Hormuzsundet, som står för ungefär en fjärdedel av världens sjöburna oljehandel, har nått de högsta nivåerna sedan USA och Israel inledde anfallskriget mot Iran för ett halvår sedan.
En iransk stridsbåt närmar sig ett fartyg i Hormuzsundet. Fotograf: Press TV
Publicerad 15 september 2026 kl 16.15
Förra veckan attackerade det iranska revolutionsgardet IRGC ”två amerikanska fartyg och åtta oljetankfartyg i Hormuzsundet och orsakade dem stora skador”, enligt ett uttalande från revolutionsgardet den 9 september. Enligt IRGC genomfördes attackerna i vedergällning för USA:s attacker mot fem iranska oljetankers i Persiska viken. USA:s centralkommando hävdar att de förstörde de fem iranska oljetankfartygen efter…

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