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Socialsekreterare i Luleå vill se palestinier hängas
Israel bygger en jättegalge där palestinier ska hängas inför publik. En socialsekreterare i Luleå vill gärna se på.
Fotograf: Skärmdump: Facebook / Montage: Proletären
Publicerad 26 augusti 2026 kl 09.17
Anders Klang är socialsekreterare i Luleå kommun. På sociala medier gläds Israelvännen Klang åt den enorma galge som Israel nu bygger och där palestinier ska hängas inför publik. Klang hoppas kunna följa avrättningarna på distans: ”Hoppas det går att se på någon streamningtjänst. Bara art [sic!] poppa popcorn”, skriver Klang i ett illa stavat offentligt…
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