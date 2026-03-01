Socialsekreterare i Luleå vill se palestinier hängas

Anders Klang är socialsekreterare i Luleå kommun. På sociala medier gläds Israelvännen Klang åt den enorma galge som Israel nu bygger och där palestinier ska hängas inför publik. Klang hoppas kunna följa avrättningarna på distans: ”Hoppas det går att se på någon streamningtjänst. Bara art [sic!] poppa popcorn”, skriver Klang i ett illa stavat offentligt…