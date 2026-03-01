Bostadsbrist och skenande hyror

Bostadsbristen och segregationen i Sverige blir allt värre. Bostäder betraktas idag som en handelsvara som ska ge vinst, istället för att ses som en mänsklig rättighet. De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen måste sedan 2011 enligt lag drivas enligt affärsmässiga principer.

Ännu i början av 2000-talet beskrevs de övergripande bostadsmålen på följande sätt: “Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar”.

Idag beskrivs målen istället som“långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven”.

2025 uppgav 127 kommuner att de har bostadsbrist. Hyresgästföreningen skrev i sin rapport Räkna med bostadsbrist från samma år att det enligt deras beräkningsmodell saknas totalt 110.000 bostäder i Sverige. För att bygga bort bostadsbristen skulle det behöva byggas nästan 50.000 bostäder per år. Störst är bristen i Sveriges mest befolkningstäta kommuner: i Stockholm skulle det behövas 7.500 nya bostäder varje år, följt av 5.500 i Göteborg och 3.700 i Malmö.

Men att bara bygga nytt löser inte heller bostadsbristen. De nybyggda lägenheterna är för dyra. Under de senaste åren har det rapporterats om lägenheter som står utan hyresgäst. Det hänvisas till avfolkning i kommuner som boven – men även i kommuner där bostadsbristen är stor står hyreslägenheter tomma.

Det är hyresnivåerna i nybyggda lägenheter som är problemet. Det bekräftas av att köerna i många kommuner är längre till det äldre beståndet, där hyrorna är lägre. Enligt SCB var den genomsnittliga hyran för en trea i Sverige 2024 8.641 kronor, för en nybyggd trea var den genomsnittliga hyran 12.177 kronor.

Hyreshöjningarna i nybyggnation har dessutom skenat. De senaste åren har vi sett de högsta hyreshöjningarna på länge. Sedan 2024 har den genomsnittliga höjningen varit över 4 procent. På tio år har hyrorna höjts med över 30 procent. I nybyggnation gick hyrorna mellan 2023 och 2024 upp hela 13,2 procent.

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