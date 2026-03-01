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Flera nämndemän dömda för brott – SD sticker ut
43 politiskt tillsatta nämndemän är själva brottslingar. Nämndemän från ett parti sticker ut: Sverigedemokraterna. Tolv av de brottsbelastade nämndemännen kommer från det parti som pratar mest om lag och ordning.
Två olika centerpartistiska nämndemän i Hovrätten i Nedre Norrland har åkt fast för brott – Thomas Andersson utreds för grovt rattfylleri och Hans Hägglund är dömd för våldtäkt och sexuellt ofredande. Fotograf: Carina Vallin/Sveriges Domstolar
Publicerad 28 augusti 2026 kl 10.00
Tolv Sverigedemokrater, åtta moderater, sju socialdemokrater och sex centerpartister samt tre nämndemän från vardera Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt en ”lokalpartist” är alla dömda för brott under den senaste femårsperioden. Det enligt programmet Kaliber i P1. Det handlar om alla typer av brott, från fortkörning och snatteri till förskingring och bedrägeri, våldtäkt och barnpornografibrott. Men…
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