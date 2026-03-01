Flera nämndemän dömda för brott – SD sticker ut

Tolv Sverigedemokrater, åtta moderater, sju socialdemokrater och sex centerpartister samt tre nämndemän från vardera Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt en ”lokalpartist” är alla dömda för brott under den senaste femårsperioden. Det enligt programmet Kaliber i P1. Det handlar om alla typer av brott, från fortkörning och snatteri till förskingring och bedrägeri, våldtäkt och barnpornografibrott. Men…