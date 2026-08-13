Valfondens mål nått – men insamlingen fortsätter

Med mindre än två veckor kvar till valet har Kommunistiska Partiets mål med valfonden, att samla in 600.000 kronor, uppnåtts med råge. I tisdags var insamlingen uppe i 709.000 kronor.



En mycket positiv nyhet, menar Kommunistiska Partiets partisekreterare Filip Astvald, som samtidigt påpekar att insamlingen fortsätter.

– Först och främst, tack till alla som bidragit till valfonden! Folk har gett efter förmåga för att Kommunisterna ska höras i valet. Vi hade inte tagit för givet att vi skulle nå målet och därför glädjer det oss att vi har passerat det med god marginal. Det visar att det finns en vilja till att Kommunisterna ska ha förutsättningarna att genomföra en bra valrörelse.

– Det är inte så att vi slår oss till ro bara för att vi nått målet. Vi kommer att fortsätta insamlingen. Målet är nu att vi ska nå minst 800.000 kronor innan valdagen!

Filip Astvald Foto: Proletären

Vad har pengarna använts till hittills?

– Valflygblad och affischer till 18 kommuner och en region. Centrala affischer plus en lokal affisch till varje avdelning. Valsedlar. En valfilm. En valhemsida. En valombudsman på particentralen sedan 1 mars. Plus andra utgifter. Allt material som just nu delas ut på torg och i brevlådor är betalt av insamlingen. Kommunistiska Partiet får till skillnad från alla andra partier inga bidrag från stat eller kommun. Alla utgifter i valet betalas av valfonden.

Målet är nått. Varför ber ni om mer?

– Mer pengar gör att vi kan gå ut ännu kraftfullare i valrörelsen. Så vill man se Kommunisterna göra en så bra valrörelse som möjligt så kan man fortsätta bidra till valfonden. Varje extra krona kan också användas till extra satsningar, lokalt och centralt.

Och efter den 13 september?

– Då börjar det avgörande arbetet. Vi möter tusentals människor under de här veckorna, de ska följas upp och bjudas in till möten, till studiecirklar, till att prenumerera på Proletären.



– Självklart vill vi att så många som möjligt ska rösta på oss men vi kommer också stå starkare organisatoriskt efter en bra genomförd valrörelse.



Något du vill säga till dem som gett?

– Tack, till varenda en. Nu är det vår uppgift att förvalta bidragen till valfonden så bra vi bara kan.