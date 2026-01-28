Lås upp hela webbplatsen
Israels jordbruksexport hårt trängd
Israels export av jordbruksprodukter och frukt är nära kollaps. Den israeliska TV-kanalen Kan 11 konstaterar att omvärlden avsky för Israels agerande i Gaza och den bojkott som följt, nu hotar hela jordbrukssektorn.
Jaffa-apelsiner lastas på ett skandinaviskt fraktfartyg 1952. Fotograf: Cohen Fritz/Wikimedia Commons
Publicerad 28 januari 2026 kl 16.38
När beställningarna från grossister i Europa och Asien nu minskar kraftigt, drabbas särskilt de israeliska odlarna av citrus och mango. Det avslöjar den statsägda tv-kanalen Kan 11. Bland annat har exporten till de skandinaviska länderna sjunkit kraftigt: – Före kriget exporterade vi till Skandinavien, men sedan kriget startade har vi inte exporterat en enda container,…
