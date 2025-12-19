Lås upp hela webbplatsen
Jägarboss röstmagnet för SD
Nu ska varghat och kamp mot samernas rättigheter som ursprungsbefolkning bli än mer accentuerad Sverigedemokratisk politik: Jägarförbundets ordförande Peter Eriksson som drivit frågorna hårt, blir riksdagsman för SD.
Peter Eriksson lämnar sin post i Svenska Jägarförbundet för en valbar plats på SD:s riksdagslista. Fotograf: Mas3cf/Wikimedia/Martin Källberg/Svensk Jakt
Publicerad 19 december 2025 kl 14.00
Svenska Jägarförbundets ordförande Peter Eriksson har lämnat sin post i intresseorganisationen sedan han erbjudits en valbar plats på SD:s riksdagslista. Eriksson ska bli partiets ansvarige för landsbygdsfrågor, däribland jaktfrågorna. Och givetvis också en röstmagnet för Jägarförbundets 150.000 medlemmar. Får Eriksson något att säga till om i regeringsställning efter valet nästa år så innebär det hårdare…
