Jägarboss röstmagnet för SD

Svenska Jägarförbundets ordförande Peter Eriksson har lämnat sin post i intresseorganisationen sedan han erbjudits en valbar plats på SD:s riksdagslista. Eriksson ska bli partiets ansvarige för landsbygdsfrågor, däribland jaktfrågorna. Och givetvis också en röstmagnet för Jägarförbundets 150.000 medlemmar. Får Eriksson något att säga till om i regeringsställning efter valet nästa år så innebär det hårdare…