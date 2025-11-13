Lås upp hela webbplatsen
Journalist sparkad efter kritisk fråga till EU-kommissionen
Den italienske journalisten Gabriele Nunziati fick sparken när han i EU ställde en fråga om Israels ansvar för återuppbyggnaden av Gaza.
– Här sätts pressfriheten åt sidan, konstaterar det europeiska journalistfacket EFJ.
– Här sätts pressfriheten åt sidan, konstaterar det europeiska journalistfacket EFJ.
När en video från utfrågningen började spridas fick Gabriele Nunziati sparken. Fotograf: Skärmdump/Wear the Peace
Publicerad 13 november 2025 kl 12.00
Brysselkorrespondenten Gabriele Nunziatis fråga i EU om Israels ansvar för att bygga upp Gaza blev för mycket för den privatägda italienska nyhetsbyrån Agenzia Nova och för EU-kommissionen. Nunziati fick sparken. Det var under en utfrågning av Paula Pinho, talesperson för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som Nunziati den 13 oktober tog upp dubbelmoralen i…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Hon fängslades och torterades av Israel: ”UD struntade fullständigt i oss”
- Mollies mamma: ”Jag vill att allt ska komma fram och att makthavarna ska stå till svars”
- KPA Pension öppnar för investeringar i vapenindustrin: ”Sorgligt hur långt det har gått”
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”