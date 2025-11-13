Lås upp hela webbplatsen
Journalist sparkad efter kritisk fråga till EU-kommissionen

Den italienske journalisten Gabriele Nunziati fick sparken när han i EU ställde en fråga om Israels ansvar för återuppbyggnaden av Gaza.
– Här sätts pressfriheten åt sidan, konstaterar det europeiska journalistfacket EFJ.
När en video från utfrågningen började spridas fick Gabriele Nunziati sparken. Fotograf: Skärmdump/Wear the Peace
Publicerad 13 november 2025 kl 12.00
Brysselkorrespondenten Gabriele Nunziatis fråga i EU om Israels ansvar för att bygga upp Gaza blev för mycket för den privatägda italienska nyhetsbyrån Agenzia Nova och för EU-kommissionen. Nunziati fick sparken. Det var under en utfrågning av Paula Pinho, talesperson för EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som Nunziati den 13 oktober tog upp dubbelmoralen i…

Gå till hjälpsidorna.