Inför rätta – för protest mot Madurokidnappning

Robert Lilja, partistyrelseledamot och medlem i Kommunistiska Partiets avdelning i Stockholm, kallades på fredagen 13 mars till rättegång för brott mot ordningslagen. Detta med anledning av att avdelningen genomfört ett torgmöte på Gustav Adolfs torg i Stockholm den 6 januari för att protestera mot USA:s kidnappning av Venezuelas president Maduro.

Mötet gick lungt till och störde varken allmänheten eller trafiken. Demonstrationer är tillståndspliktiga men rätten att demonstrera är inskriven i grundlagen.

– Kidnappningen av Maduro skedde den 3 januari och beslutet om att genomföra ett möte tog vi den 4 januari. Vi ringde sedan in till polisen och informerade om att vi skulle genomföra mötet och polisen tog mina kontaktuppgifter, säger Robert Lilja.

Robert Lilja tog också kontakt med polisen på plats på torget för att ha en dialog och anmäla sig som ansvarig.

– Polisen på plats på Gustav Adolfs torg sa att de värnade rätten att demonstrera och bad oss att inte avbryta. De bekräftade sedan att allt gått lugnt till. Men de valde ändå att göra en anmälan.

Två veckor senare blev Robert kallad till förhör där han bestred brott. Åklagaren valde ändå att gå vidare med det till tingsrätten.

Tidigare i år dömdes Ulf Halldin, ordförande för Kommunistiska Partiets avdelning i Halmstad, för att ha anordnat ett 1 maj-firande i staden. Även där gick allt lugnt till och Ulf Halldin hade dialog med både polisen och kommunen inför mötet. Ändå dömdes han till böter.

Det har blivit allt krångligare att söka tillstånd för allmänna sammankomster, menar Robert Lilja.



– Efter Natointrädet, efter att Erdogan blev upprörd över att han fick en docka upphängd utanför stadshuset och efter 7 oktober och protesterna mot Israels folkmord är tonen mot aktivister mycket hårdare. Jag tror inte de har gått ut med någon explicit order till polis och rättsväsende om att anmäla och döma aktivister hårdare. Men jag tror att åklagare och polis har tagit intryck. Att det liggs på uppifrån. Samtidigt tycker nog många poliser det är jobbigt att trycka dit demonstranter.

– Åsiktskorridoren i Sverige blir allt trängre avslutar Robert Lilja.