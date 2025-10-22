Klartecken för giftfabrik – trots protester från boende och vårdpersonal

Tusentals Eskilstunabor och andra har skrivit på protestlistorna mot det kinesiska bolaget Senior Materials utsläpp av giftiga ämnen i luften över Eskilstuna. Bolaget har fått tillstånd att årligen släppa ut 900 ton av det giftiga ämnen metylenklorid, en kemikalie som egentligen är förbjuden i Sverige.

På söndagskvällen hade närmare 152.000 människor skrivit under kravet att ”kommunledningen i Eskilstuna ingriper för att skydda medborgarna från de giftiga utsläpp av metylenklorid som Senior Materials planerar släppa ut!”.

Och i en annan namninsamling har runt 1000 anställda inom vården, främst i Region Sörmland, visat oro för hur giftutsläppen ska påverka vården och de vårdanställda.

– Jag vill att alla ska veta att det finns risker med de här utsläppen. De som skrivit på är allt från läkare till chefer, fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. Vi känner oro för att ämnet ska spridas i vår omgivning och påverka både patienter, personal och andra boende här i Eskilstuna, säger läkaren Dilan Kadir, som är initiativtagare till namninsamlingen, till Läkartidningen.

Vårdpersonalen vill att den lokala sjukhusledningen ska agera för att eliminera riskerna av fabrikens verksamhet. De kräver att fabriken klassificeras som ett arbetsmiljöproblem och att frågan lyfts till regional nivå, att sjukhusledningen kräver tydliga riskbedömningar och säkerställer beredskapen för olyckor samt att den kommunicerar öppet med personalen om vilka skyddsåtgärder som planeras.

De vårdanställdas oro och krav på åtgärder nonchaleras av Region Sörmlands hälso- och sjukvårdsdirektör Magnus Johansson som säger till SVT:s lokala nyheter att beredskapen för olyckor är god.

Något Dilan Kadir och de 1000 vårdanställda som skrivit på uppropet inte ger mycket för:

– Vården är redan hårt belastad. Att riskera ytterligare sjukdomskluster på grund av en fabrik är oacceptabelt. Det här ämnet kommer att transporteras på vägarna här i närheten. Vad gör vi om det sker en olycka? Vilka är de akuta toxiska effekterna? Hur ska jag som läkare bära mig åt? Har vi rum för att isolera patienter? Några sådana rutiner finns inte i dag, konstaterar Dilan Kadir som i Läkartidningen hänvisar till studier av industrier av samma typ i USA och på Cypern, där antalet hjärntumörer ökat i industrianläggningarnas närområden.

Metylenklorid förbjöds i Sverige redan 1996, sedan forskare konstaterat att det kan orsaka cancer, fosterskador, demens, missfall och neurologiska skador. 2022 använde företag som fått dispens från förbudet sammanlagt tio ton metylenklorid i Sverige. Nu har Senior Materials fått tillstånd att släppa ut 900 ton per år.

Proletären har flera gånger rapporterat om den kinesiska giftfabriken i Eskilstuna: om hur kommunalrådet Jimmy Jansson (S) spelade under täcket med bolaget som han gynnat på alla möjliga sätt, och sade en sak till oroliga Eskilstunabor och en annan till bolaget. När aktionsgruppen mot giftutsläppen ville lämna över namnlistor med protester, valde Jansson att gömma sig. Och när kommunens stadsbyggnadsnämnd tidigare i år skulle ta ställning till bolagets ansökan om en förlängd dispens, med utsläpp av totalt 1280 ton metylenklorid mellan juni 2025 och maj 2027, valde S och M som utgör majoriteten i nämnden, att inte ha några invändningar.

Kampen mot giftfabriken Shenzen Senior Materials har pågått länge, med demonstrationer och vetenskapliga inlagor till olika myndigheter. Men nu har bolaget fått klartecken att släppa ut giftet.

– Det är alldeles för många frågetecken kring hanteringen av de här utsläppen, säger Dilan Kadir.