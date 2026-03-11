Kommunalråd avgår efter politikermygel i Åsele

Andreas From gjorde en bra husaffär.

Enar Nordin skötte affären.

Gunnel Jonsson godkände affären.

From är socialdemokrat och Nordin hör till Åselepartiet, det lokala parti som sedan starten 1994 oftast samarbetat med borgerligheten, men som sedan valet 2022 gör det med (S) i den politiska majoriteten i västerbottniska Åsele. Jonsson är också socialdemokrat, och nära medarbetare till From.

Enar Nordin är god man för den demenssjuka kvinna som boende på ett äldreboende och utan att förstå det själv blev av med sitt hus. Det köptes för en relativt billig penning, 280.000 kronor, av Andreas From. Ett vackert beläget hus med sjöutsikt, en ladugård och med ett par hektar skog i egendomen.

Köpet gjordes också över huvudet på kvinnans son som låg nersövd på intensiven på ett sjukhus efter en stroke. Något i vart fall den gode mannen Enar Nordin var medveten om. Och huset såldes utan att det lades ut på öppna marknaden.

Eftersom affären gick via en god man drogs den i Överförmyndarnämnden för Södra Lappland. Där godkändes den. I nämnden sitter Gunnel Jonsson (S), tidigare på en delad kommunalrådspost i Åsele. En post hon delade med – Andreas From. Nu sitter From och Jonsson tillsammans i Åseles kommunstyrelse.

– De som har gjort den här affären är politiker, hela högen. Och här har man gått på de som är svaga, säger Markus Eriksson, halvbror till den demenssjuka kvinnans son Anders Hedlund, till P4 Västerbotten. Folk får väl ta sig en funderare på om inte det här luktar illa.

Nu har From fått betala priset – han känner sig tvingad att avgå från posten som kommunalråd i kommunen och alla andra uppdrag.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, menar att affären ser skum ut:

– Det ser ut som att de gynnar varann, och är det något vi inte gillar så är det när politiker kliar varandra på ryggen, och ger varandra fördelar.