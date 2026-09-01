Kriminella tar sig in i välfärden – omsätter miljarder

Varje år betalar staten, kommunerna och regionerna ut stora summor av våra gemensamma skattepengar till privata företag som sköter exempelvis äldreomsorg, personlig assistans och boenden för människor som behöver stöd. Men en del av dessa pengar riskerar att hamna i helt fel händer. I den nya rapporten Den sårbara välfärden har researchföretaget Acta Publica, tillsammans…