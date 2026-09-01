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Välfärdsbrottslighet
Kriminella tar sig in i välfärden – omsätter miljarder
Pengarna ska gå till gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning. Men den skattefinansierade vården och omsorgen har blivit en marknad för personer med kopplingar till kriminella nätverk, mc-gäng och ekonomisk brottslighet. En ny granskning visar hur kriminella aktörer har kunnat få inflytande över välfärdsverksamheter som omsätter miljarder.
Fotograf: Grafik: Artur Szandrowski
Publicerad 1 september 2026 kl 11.20
Varje år betalar staten, kommunerna och regionerna ut stora summor av våra gemensamma skattepengar till privata företag som sköter exempelvis äldreomsorg, personlig assistans och boenden för människor som behöver stöd. Men en del av dessa pengar riskerar att hamna i helt fel händer. I den nya rapporten Den sårbara välfärden har researchföretaget Acta Publica, tillsammans…
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