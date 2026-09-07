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Macklemore på Ed Sheeran-konsert: ”Befria Palestina!”
Den amerikanske rapparen uttryckte solidaritet med det palestinska folket och fördömde Israels folkmord i Gaza.
Fotograf: Skärmdump/X/Macklemore
Publicerad 8 september 2026 kl 00.04
Under öppningen av storstjärnan Ed Sheerans konsert på MetLife Stadium i New Jersey i fredags tog rapparen Macklemore, iklädd keffiyeh, återigen tillfället i akt att ta ställning till stöd för Palestina. Denna gång framför 80.000 åskådare. – En av anledningarna till att jag ville följa med på den här turnén var att jag ville stå…
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