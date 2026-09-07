Macklemore på Ed Sheeran-konsert: ”Befria Palestina!”

Under öppningen av storstjärnan Ed Sheerans konsert på MetLife Stadium i New Jersey i fredags tog rapparen Macklemore, iklädd keffiyeh, återigen tillfället i akt att ta ställning till stöd för Palestina. Denna gång framför 80.000 åskådare. – En av anledningarna till att jag ville följa med på den här turnén var att jag ville stå…