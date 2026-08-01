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Ishockey
”Mesta mästarna” säger nej till Red Bull-hockeyn
Djurgårdens Hockey blir först med att göra allvar av hockeysupportrarnas krav om att SHL-ligan ska bryta avtalen med den österrikiska sportdrycksjätten Red Bull.
Fotograf: Järnkaminerna / Red Bull / Montage: Proletären
Publicerad 26 augusti 2026 kl 12.16
Efter ett avtal med svenska hockeyligan SHL har energidrycksjätten Red Bull fått ge namn åt matchernas förlängningsperioder, Red Bull Overtime. Supportrarna fruktar nu att det bara är början på dryckesjättens expansion i svensk hockey, på samma sätt som skett i flera andra länder. I samband med SHL-klubbarnas årsmöten röstade Djurgårdens, Linköpings, Frölundas, Luleås och Färjestads…
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