”Mesta mästarna” säger nej till Red Bull-hockeyn

Efter ett avtal med svenska hockeyligan SHL har energidrycksjätten Red Bull fått ge namn åt matchernas förlängningsperioder, Red Bull Overtime. Supportrarna fruktar nu att det bara är början på dryckesjättens expansion i svensk hockey, på samma sätt som skett i flera andra länder. I samband med SHL-klubbarnas årsmöten röstade Djurgårdens, Linköpings, Frölundas, Luleås och Färjestads…