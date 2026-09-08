Mordåtalade ”trollkungen” hjälpte extremhögern till valsegrar över hela Latinamerika

Det är en skandal av stora mått som för närvarande rullas upp i Latinamerika, och som det hittills inte rapporterats om alls i svensk massmedia. Den argentinske politiska rådgivaren Fernando Cerimedo sitter sedan några veckor tillbaka häktad i Bolivia, efter ett misslyckat försök att låta mörda sin tidigare partner. Cerimedos före detta flickvän Nadia Beller…