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Mordåtalade ”trollkungen” hjälpte extremhögern till valsegrar över hela Latinamerika
Fernando Cerimedo har med ljusskygga metoder hjälpt extremhögern vinna val i bland annat Argentina, Chile, Honduras, Bolivia och Colombia. Nu sitter han häktad för att ha försökt låta mörda sin gravida expartner.
”Trollkungen” Fernando Cerimedo (längst till höger) bredvid Bolivias president Rodrigo Paz på möte med USA:s utrikesminister Marco Rubio den 7 mars. Fotograf: Official State Department photo by Freddie Everett
Publicerad 8 september 2026 kl 15.31
Det är en skandal av stora mått som för närvarande rullas upp i Latinamerika, och som det hittills inte rapporterats om alls i svensk massmedia. Den argentinske politiska rådgivaren Fernando Cerimedo sitter sedan några veckor tillbaka häktad i Bolivia, efter ett misslyckat försök att låta mörda sin tidigare partner. Cerimedos före detta flickvän Nadia Beller…
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