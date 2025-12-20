Lås upp hela webbplatsen
”Mr eurovision” uppmanar till bojkott
Efter tre segrar i tävlingen bär han smeknamnet ”Mr. Eurovision”. Nu kräver Johnny Logan att Israel slängs ut från tävlingen.
– Genom att låta dem vara med ger vi Israel ett erkännande. Och det är förfärligt illa, säger Logan.
Johnny Logan har vunnit eurovision tre gånger. Fotograf: Wojciech Pędzich/Wikimedia
Publicerad 20 december 2025 kl 10.00
Sedan också Island anslutit sig står det klart att minst fem länder kommer att bojkotta Eurovisiontävlingen i Wien i mitten av maj nästa år: Spanien, Nederländerna, Slovenien, Island och Irland. Den irländske sångaren Johnny Logan, Mr Eurovision, hör till dem som anser att Israel bör uteslutas ur tävlingen: – Jag vet att det bara är…
