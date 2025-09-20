Lås upp hela webbplatsen
Palestinasolidaritet
När ingen annan gjorde något, byggde vi rörelsen själva
Maryam Al-Azawi är en av de drivande inom Palestinarörelsen i Norrköping. Hon åkte också ned till Egypten för att delta i March to Gaza.
– Efter den 7 oktober kände nog många, även jag, att Israel skulle agera på ett sätt världen aldrig tidigare skådat, säger hon till Proletären.
Maryam Al-Azawi är ositivt överraskad av kontinuiteten och att samma ansikten återkommer gång på gång i demonstrationerna. Fotograf: Yalda Slivo
Publicerad 20 september 2025 kl 10.00
Att västvärldens handlingsförlamning är ofattbar vid det här laget råder det inga tvivel om – för alla som antingen följt det livestreamade folkmordet i Gaza genom sin telefon, deltagit i demonstrationer eller på något sätt varit aktiv i Palestinarörelsen. Varje dag sedan den 7 oktober 2023 har varit ett nödläge, en pågående katastrof som världen…
