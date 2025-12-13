Lås upp hela webbplatsen
Olympiska kommitténs svar om USA sabotage mot kubaner: ”Inte informerade”
Att USA lagt visumhinder i vägen för ett 100-tal kubanska idrottare i olika sporter, och systematiskt förstör kubanernas möjligheter att kvala in till OS i Los Angeles 2026, är nyheter som gått den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) helt förbi. Det skriver IOC i ett mejl till Proletären.
Kubas damlandslag i volleyboll är bland idrottarna USA nekar inresa. Fotograf: FIVB
Publicerad 13 december 2025 kl 10.00
Den Internationella Olympiska Kommittén (IOC) säger sig inte vara medveten om att kubanska idrottare och ledare redan flera gånger hindrats att resa in för att tävla i USA. Sedan president Donald Trump satte upp Kuba på listan med stater som, enligt USA, ”sponsrar terrorism”, har bland annat kubanska basket- och volleybollag hindrats från att delta…
