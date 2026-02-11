Lås upp hela webbplatsen
Pep Guardiola hederscoach i krigsdrabbat lag

Manchester Citys tränare Pep Guardiola har utnämnts till hederstränare i palestinska Gaza Al-Irada FC. Ett lag med spelare som tvingats amputera ett ben eller en arm.
Pep Guardiola hyllades av de amputerade spelarna i Gaza Al-Irada FC. Fotograf: Skärmdumpar: Instagram @gaza_al_irada_fc
Publicerad 11 februari 2026 kl 08.42
Det var för två veckor sedan som Pep Guardiola framträdde på ett solidaritetsmöte med Palestina i sin hemstad Barcelona. – Vi står här för att via världen att vi är med Palestina, att vi stödjer det palestinska folket och att det inte står ensamt. Jag ska säga det klart och tydligt: jag står på palestiniernas…

