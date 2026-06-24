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Den svenska korruptionen

Politiker gjorde miljonklipp på kommunal mark

Ett 40-tal politiker runt om i Sverige har kunnat köpa mark och fastigheter från sina egna kommuner utan oberoende värderingar eller öppna försäljningar. I flera fall har affärerna lett till stora privata vinster.
Fotograf: Johannes Jansson/Kiruna Kommun
Publicerad 24 juni 2026 kl 16.00
Flera politiker runt om i landet har kunnat köpa marktomter till rabatterat pris av sina egna kommuner – utan att det gjorts någon oberoende värdering av marken. Det avslöjar Ekot i en granskning. Ett exempel är i Kiruna där moderaten Lars-Johan Dalhägg köpte en obebyggd industritomt vid stadens flygplats för cirka 500.000 kronor 2020. Dalhägg…

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