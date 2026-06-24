Politiker gjorde miljonklipp på kommunal mark

Flera politiker runt om i landet har kunnat köpa marktomter till rabatterat pris av sina egna kommuner – utan att det gjorts någon oberoende värdering av marken. Det avslöjar Ekot i en granskning. Ett exempel är i Kiruna där moderaten Lars-Johan Dalhägg köpte en obebyggd industritomt vid stadens flygplats för cirka 500.000 kronor 2020. Dalhägg…