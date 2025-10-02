Lås upp hela webbplatsen
Nedskärningar

Privat vårdgivare ville sänka lönerna – backar

Sedan flera sjuksköterskor på intensiven på St. Görans sjukhus i Stockholm sagt upp sig, tvingas sjukhuset nu backa från planerna att sänka personalens löner.
Sen S:t Görans sjukhus såldes ut 1999 har det varit skyltföntret för privat vård. Fotograf: Wikimedia/Vargklo
Publicerad 2 oktober 2025 kl 10.04
Privatägda St. Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm ville sänka personalens löner och kapa i första hand OB-ersättningarna: en undersköterska skulle förlora uppemot 4000 kronor i månaden, och en sjuksköterska runt 2000 kronor. Men efter personalens protester och flera uppsägningara, tvingas sjukhuset slå till reträtt. Sjukhusledningen kallar till nya förhandlingar. – Vi ser fram mot…

