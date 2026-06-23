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Fotboll
Protester mot Irland-Israel-möte
Kampanjen ”Stop the game”, från Irish sports for Palestine har bland annat fått stöd av Roberto Lopes, ordförande för irländska spelarfacket PFA.
Screenshot Fotograf: Irish sports for Palestine
Publicerad 23 juni 2026 kl 14.26
FOTBOLL Irland möter Israel i två Nations League-matcher i höst. Matcher som, enligt ett nytt beslut, kommer hållas på neutral plats, utan åskådare. Beslutet kommer efter protester från såväl supportrar som spelare. Men kritikerna är inte nöjda, utan vill hellre se att Irland stoppar matchen, för att inte legitimera Israels deltagande i fotbollsgemenskapen. Kampanjen ”Stop…
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