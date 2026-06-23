Protester mot Irland-Israel-möte

FOTBOLL Irland möter Israel i två Nations League-matcher i höst. Matcher som, enligt ett nytt beslut, kommer hållas på neutral plats, utan åskådare. Beslutet kommer efter protester från såväl supportrar som spelare. Men kritikerna är inte nöjda, utan vill hellre se att Irland stoppar matchen, för att inte legitimera Israels deltagande i fotbollsgemenskapen. Kampanjen ”Stop…