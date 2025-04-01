Lås upp hela webbplatsen
Recension: Åttaklöverns valaffischer
"Biet har de väl brainstormat fram för att ge fascismen en gullig fernissa och locka kvinnliga väljare till Sveriges största korvfest-parti”
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 26 augusti 2026 kl 10.54
Det är valtider och partiledarnas plyten pryder återigen våra gator. Blä. Här är årets valaffischer från riksdagspartierna, eller åttaklövern som vi tycker om att kalla dem (de är ju rörande överens om så mycket): Socialdemokraterna Sveriges tråkigaste partiledare vill att Sverige ska tas på allvar och ledas av ett parti som tar ansvar. När man…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Öppna proletaren.se/prenumerera i din webbläsare och välj en prenumeration.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Logga sedan in i appen med ditt konto.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- Nya uppgifter: Fagerstadådets offer hade utländsk bakgrund
- Israeliska vapenjättens nya maskin – Made in Sweden
- Medlemmar i Handels vill se Israelbojkott: ”Måste reagera på det som händer”
- Palestinagruppernas valundersökning: K ensamma om stöd till det palestinska motståndet
- Fagerstadådet följer ett välkänt högerextremt mönster