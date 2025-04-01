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Recension: Åttaklöverns valaffischer

"Biet har de väl brainstormat fram för att ge fascismen en gullig fernissa och locka kvinnliga väljare till Sveriges största korvfest-parti”
Fotograf: Montage: Proletären
Publicerad 26 augusti 2026 kl 10.54
Det är valtider och partiledarnas plyten pryder återigen våra gator. Blä. Här är årets valaffischer från riksdagspartierna, eller åttaklövern som vi tycker om att kalla dem (de är ju rörande överens om så mycket): Socialdemokraterna Sveriges tråkigaste partiledare vill att Sverige ska tas på allvar och ledas av ett parti som tar ansvar. När man…

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