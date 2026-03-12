Lås upp hela webbplatsen
Region Örebro erkänner brister efter DO-beslut
Region Örebro medger att kollektivtrafiken brustit efter att en rullstolsburen man diskriminerats på länsbussar. Samtidigt hävdar regionen att problemen ska ha minskat efter nya rutiner och byte av trafikföretag. Något som den rullstolsburne mannen inte håller med om.
Fotograf: Länstrafiken Örebro
Publicerad 12 mars 2026 kl 08.00
Efter att Diskrimineringsombudsmannen slagit fast att rullstollsbundne Åke Ericson diskriminerats i samband med bussresor i länet erkänner Region Örebro brister i tillgängligheten för funktionsnedsatta. – Det ska absolut inte gå till så här när man åker buss. Vi förstår helt och fullt resenärens upplevelser och har inga invändningar mot DO:s beslut, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef…
