Region Örebro erkänner brister efter DO-beslut

Efter att Diskrimineringsombudsmannen slagit fast att rullstollsbundne Åke Ericson diskriminerats i samband med bussresor i länet erkänner Region Örebro brister i tillgängligheten för funktionsnedsatta. – Det ska absolut inte gå till så här när man åker buss. Vi förstår helt och fullt resenärens upplevelser och har inga invändningar mot DO:s beslut, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef…