Lås upp hela webbplatsen
Fotboll
Rosengård-supportrar har fått nog
”Hellre B-lag än bolag”
Fotograf: Forza Rosengård
Publicerad 25 februari 2026 kl 08.29
När brittiska Crux Football köpte in sig i damfotbollslaget Rosengård från Malmö, fick klubbens supportrar nog. I samband med cupmatchen mot Hammarby (0-4) på måndagen tackade fansen för sig, och sade hejdå med banderollen Hellre B-lag än bolag. Forza Rosengård har varit aktiva på läktaren sedan 2014: ”under elva år har vi gett laget våra…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.