Rosengård-supportrar har fått nog

När brittiska Crux Football köpte in sig i damfotbollslaget Rosengård från Malmö, fick klubbens supportrar nog. I samband med cupmatchen mot Hammarby (0-4) på måndagen tackade fansen för sig, och sade hejdå med banderollen Hellre B-lag än bolag. Forza Rosengård har varit aktiva på läktaren sedan 2014: ”under elva år har vi gett laget våra…