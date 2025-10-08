Lås upp hela webbplatsen
RSF anmäler Israel för krigsbrott
Journalistorganisationen Reportrar utan gränser anmäler den israeliska armén till den Internationella brottmålsdomstolen i Haag.
Den palestinska fotojournalisten Fatima Hassouna, som mördades tillsammans med sin familj i april 2025, är en av de journalister som fallit offer för Israel. Fotograf: Andrea Ebert/RSF/Montage: Proletären
Publicerad 8 oktober 2025 kl 11.48
Minst 56 palestinska journalister har mördats av den israeliska armén, enbart för att de utfört sitt journalistiska arbete. Det anser den internationella journalistorganisationen Reportrar utan gränser (RSF) som anmäler brotten till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Men Israels ockupationsarmé (IDF) har dödat betydligt fler som kartlagt krigsbrotten: minst 210 journalister. RSF konstaterar att organisationen…
Få tillgång till hela tidningen
Digitalt
1 kr
första månaden
Därefter 79 kr/månaden.
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
På Papper
(+ digitalt)
119 kr/mån
Tidningen hem i brevlådan varje vecka
Alla artiklar på proletaren.se
E-tidningen
Tillgång till arkivet från 2016
Ovanstående är löpande prenumerationer utan bindningstid.
Redan prenumerant?
Har du inget konto sedan tidigare? Glömt ditt lösenord?
Gå till hjälpsidorna.
Gå till hjälpsidorna.
Senaste artiklarna
Mest läst
- ”Sveriges regering är medskyldig till kidnappningen av aktivisterna”
- Syndikalister stoppade antimilitaristiskt möte på Joe Hill-gården
- Bo Ekström, 69, körde in i Palestinademonstration – efter hatinlägg på sociala medier
- Bojkotta Israel – här är produkterna du ska undvika
- Varför sprider du propaganda, Hynek Pallas?