RSF anmäler Israel för krigsbrott

Minst 56 palestinska journalister har mördats av den israeliska armén, enbart för att de utfört sitt journalistiska arbete. Det anser den internationella journalistorganisationen Reportrar utan gränser (RSF) som anmäler brotten till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i Haag. Men Israels ockupationsarmé (IDF) har dödat betydligt fler som kartlagt krigsbrotten: minst 210 journalister. RSF konstaterar att organisationen…