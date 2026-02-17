Rubio lockar Europa med kolonialism

Under den årliga säkerhetskonferensen i München bjöd USA:s utrikesminister Marco Rubio på ett långt och svulstigt tal om den gemensamma västliga civilisationen. Publiken jublade över släktbanden till Europa och hyllningarna av Mozart.

Men mitt i allt beröm fanns en bekännelse värd att stanna vid. När Rubio skulle förklara varför FN är värdelöst radade han upp imperiets senaste triumfer: De 14 bomberna över Iran. Kidnappningen av Venezuelas president. Folkmordet i och förstörelsen av Gaza, som han kallar ”befrielse”.

På konferensen stod USA:s främsta diplomat och skröt om sina krigsbrott. Inför jublande europeiska allierade.

Vid sidan av pladdret om familjehistorier fanns samma hänsynslösa imperialistiska agenda som alltid – fast numera orkar USA-imperiet inte ens linda in den. Folkrätten avfärdas som en ”abstraktion” för svaga nationer. FN är bara till besvär när bomberna ska släppas. När Rubio talar om civilisation menar han USA-imperiets rätt att härska. Resten av världen ska lyda.

Vid förra mötet förfärades både svenska politiker och ledarsidor över den hårda tonen från USA. Denna gång andas de ut. Äntligen, suckar de, ett vänligare USA. Vämjeligt, säger vi.