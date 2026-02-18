Lås upp hela webbplatsen
Imperialism
Stående ovationer för Rubios kolonialism
USA:s utrikesminister Marco Rubio glorifierade i sitt tal på säkerhetskonferensen i München Europas koloniala historia och beklagade avkoloniseringen.
USA:s utrikesminister Marco Rubio sade i sitt revisionistiska tal på säkerhetskonferensen i München att han vill ”förnya den största civilisationen i mänsklighetens historia”. Fotograf: Freddie Everett / USA:s utrikesdepartement
Publicerad 18 februari 2026 kl 10.44
USA:s utrikesminister Marco Rubio fick stående ovationer från europeiska toppolitiker och ledare för sitt förbehållslöst koloniala och proimperialistiska tal på säkerhetskonferensen i München i lördags. Rubio uppmanade sina europeiska allierade att inte “tyngas av skuld och skam” för sitt historiska arv, och uppmanade dem istället att tillsammans med USA återupprätta västvärldens herravälde: – Vi vill…
