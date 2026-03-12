Lås upp hela webbplatsen
Diskriminering
Rullstolsburne Åke diskriminerades i länsbussarna – nu döms regionen
Grunden till problemet ligger i usla arbetsvillkor och pressade scheman menar Åke Ericson – som nu vunnit mot regionen som döms för diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.
Fotograf: Erling Bronsberg
Publicerad 12 mars 2026 kl 08.00
Rullstolsburne Åke Ericson diskriminerades vid upprepade tillfällen när kollektivtrafiken i Region Örebro inte kunde erbjuda fungerande tillgänglighet på sina bussar. Det slår Diskrimineringsombudsmannen (DO) fast i ett beslut. Åke Ericson berättar nu för Proletären att problemen uppstått gång på gång när han försökt resa med länsbussarna inom regionen. – Jag har fått lära mig att…
