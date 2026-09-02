Saboterad fred i Ukraina

”Vladimir Putin betraktar nu fredsförhandlingarna med Ukraina som strandade och verkar inte vara angelägen om att väcka dem till liv”, rapporterade Expressen i förra veckan (27 augusti). Det är åtminstone delvis sant. Den som vill förstå varför bör läsa Jaques Bauds nya bok Fred i Ukraina (Karneval Förlag), utgiven tidigt 2026 och nu förtjänstfull översatt…