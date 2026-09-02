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Bokrecension
Saboterad fred i Ukraina
Man behöver inte vara överens om alla slutsatser i Jacques Bauds nya bok om Ukrainakriget för att kunna sympatisera med budskapet – att freden inte bara är önskvärd, utan också möjlig.
Fotograf: Ukrainas försvarsministerium / Karneval Förlag / Montage: Proletären
Publicerad 2 september 2026 kl 09.41
”Vladimir Putin betraktar nu fredsförhandlingarna med Ukraina som strandade och verkar inte vara angelägen om att väcka dem till liv”, rapporterade Expressen i förra veckan (27 augusti). Det är åtminstone delvis sant. Den som vill förstå varför bör läsa Jaques Bauds nya bok Fred i Ukraina (Karneval Förlag), utgiven tidigt 2026 och nu förtjänstfull översatt…
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